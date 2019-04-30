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لجنة الدفاع بمجلس النواب تدعو شباب طرابلس لترك السلاح والعودة لمنازلهم

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 30 أبريل 2019 (وال) –  دعت لجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب الشباب المسلحين من سكان طرابلس إلى ترك أسلحتهم والعودة إلى منازلهم.

ونبهت اللجنة – في بيان لها – شباب طرابلس المنضمين للتشكيلات المسلحة إلى خطورة ذلك على حياتهم وعلى العاصمة، وطالبتهم بضرورة الانسحاب الفوري من مناطق القتال .

وقالت اللجنة إن القوات المسلحة العربية الليبية ستستمر في مهامها لإنهاء الإرهابيين في حال رفض شباب طرابلس ترك هؤلاء الإرهابيين، مذكرة في الوقت ذاته بوعد الأمن الصادر عن القوات المسلحة.(وال – طبرق) ع ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • لماذا لا تقول إلى شباب برقة المعتدين عودوا إلى منازلكم وأحقنوا الدماء التي تزهق كل يوم من الجانبين … اما شباب وثوار طرابلس والمنطقة الغربية فهم في خندق الدفاع على عاصمتهم وعاصمة كل الليبين والله معهم وسوف ينصرهم بإذنه على هذه الزمرة الباغية التي تأتمر بأمر الطغاة والطامحين إلى عودة العبودية والإستبداد إلى بلادنا الحبيبة ليبيا .

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