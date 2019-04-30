لجنة الدفاع بمجلس النواب تدعو شباب طرابلس لترك السلاح والعودة لمنازلهم

طبرق 30 أبريل 2019 (وال) – دعت لجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب الشباب المسلحين من سكان طرابلس إلى ترك أسلحتهم والعودة إلى منازلهم.

ونبهت اللجنة – في بيان لها – شباب طرابلس المنضمين للتشكيلات المسلحة إلى خطورة ذلك على حياتهم وعلى العاصمة، وطالبتهم بضرورة الانسحاب الفوري من مناطق القتال .

وقالت اللجنة إن القوات المسلحة العربية الليبية ستستمر في مهامها لإنهاء الإرهابيين في حال رفض شباب طرابلس ترك هؤلاء الإرهابيين، مذكرة في الوقت ذاته بوعد الأمن الصادر عن القوات المسلحة.(وال – طبرق) ع ع

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