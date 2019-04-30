العريبي : حكومة الوفاق اغتصبت السلطة وما يتحدث به “باشاغا” يثبت أنها حكومة ميليشيات

بنغازي 30 أبريل 2019 (وال) – أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة السيد حاتم العريبي أن الحكومة المؤقتة هي الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب وهي الداعمة للقوات المسلحة العربية الليبية وأينما حلت للتأمين وإيصال الخدمات .

وبين العريبي – في مؤتمر صحفي أمس الإثنين – أن الحكومة داعمة للمسار الديمقراطي وللانتخابات لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأوضح أن مايسمي حكومة الوفاق اغتصبت السلطة، وما يتحدث به وزير الداخلية المفوض المدعو فتحي باشاغا يثبت أنها حكومة ميليشيات.

وقال العريبي إن لجنة الأزمة المشكلة من قبل دولة رئيس الوزراء السيد عبدالله الثني تعمل على مدى اليوم والساعة على تأمين الخدمات في المناطق الغربية .

وأضاف أن الحكومة جهزت أيضًا ثلاثة مستشفيات بمنطقة اسبيعة وترهونة وغريان، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق مستشفى اسبيعة ونقل المرضى الذين كانوا به بعد استهدافه بالصورايخ من قبل الجماعات الإرهابية.

وفي ذات الشأن، بين الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة أنه هناك 40 سيارة إسعاف في الخط الخلفي للقوات المسلحة لنقل الجرحى والمصابين، مضيفًا أنه تم فتح جسر جوي لنقل جرحى الجيش من الجفرة إلى بنغازي ومنها للعلاج في الخارج .

وأكد أن الحكومة قامت افتتاح مخازن الأدوية والمعدات الطبية والمستلزمات بالرجبان وغريان وسبيعة وترهونة وبني وليد ومصحة العافية بالجفرة ودفعت بأطباء لمناطق غرب البلاد لسد العجز .

وبين العريبي أنه بالرغم من طول مسافة خط الإمداد للمنطقة الغربية إلى أن الحكومة دأبت على ضرورة إيصال كافة الخدمات، من سيولة نقدية، وبنزين، وسلع أساسية، مشيرًا إلى أنه تم إرسال 130 مليون دينار سيولة للمنطقة الغربية .

وذكر العريبي أن حكومة الوفاق منعت صرف رواتب القوات المسلحة العربية الليبية، ومايصلنا من مركزي طربلس فقط هو ما يخص رواتب باقي القطاع والمقدر بــ 177 مليون من أصل 400 مليون دينار . (وال – بنغازي) ع ع

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