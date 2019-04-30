البغدادي يدعو أتباعه إلى حرب استنزاف ضد الجيش الليبي

أثنى أمير داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي على أتباعه في ليبيا، مشيدا بعملياتهم الإرهابية التي استهدفت بلدة الفقهاء وسط ليبيا، وراح ضحيتها عدد من العسكريين ورجال الأمن، ومدنيون.

وأكد البغدادي الذي ظهر في تسجيل مصور جديد بعد اختفائه لسنوات، أكد أن عملية الفقهاء كانت ضمن سلسلة عمليات إرهاب عالمي، ردا على ما تعرض له تنظيمه من إبادة في بلدة الباغوز في سوريا .

ودعا البغدادي أتباعه في ليبيا إلى الاستمرار فيما أسماه ” استنزاف العدو ” وضربه في كل مكان وذلك في إشارة منه للقوات المسلحة التي تشكل الخصم الأول لتنظيم داعش في ليبيا .

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