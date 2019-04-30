 قطر تطالب مجلس الأمن بردع المسؤولين عن التصعيد العسكري في غرب ليبيا

طالبت قطر، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لردع المسؤولين عن التصعيد العسكري في غرب ليبيا.

وحذرت الدوحة الثلاثاء، مما أسمته “الانزلاق” مرة أخرى في هوة “الفوضى والانفلات الأمني” في غرب ليبيا.

جاء ذلك في البيان الذي أدلت به السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الدوري لمجلس الأمن الدولي عن “الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين”.

وأعربت عن قلق الدوحة البالغ إزاء التصعيد العسكري في غرب ليبيا، وقالت إن “قطر تتابع ببالغ القلق التصعيد العسكري في غرب ليبيا والذي جاء قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الليبي الجامع، مما ينذر بتقويض مسار الحلّ السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة”.

وأضافت أن “قطر تُحذر من الانزلاق مرة أخرى في هوة الفوضى والانفلات الأمني في غرب ليبيا، مما سيكون له تداعيات خطيرة على المسار السياسي وقدرة المؤسسات في تلك المناطق على حماية المواطنين وتسيير شؤونهم من ناحية، وعلى احتواء مشكلة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ناحية أخرى”.

وقالت إن دقة الوضع الذي تمر به ليبيا نتيجة للتصعيد الخطير والهجوم على طرابلس، وانعكاس ذلك على وحدة ليبيا ومستقبل الحل السياسي، يستوجب من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة لردع المسؤولين عن هذا التصعيد وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

كما أعربت عن الدعم الكامل لقطر لـ”حكومة الوفاق الوطني الشرعية” والمعترف بها دوليا وفق قرارات مجلس الأمن، ولجهود غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل للشعب الليبي.

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