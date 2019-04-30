ماذا قال القطراني بشأن اشتباكات طرابلس ؟

أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي المستقيل علي القطراني عن ترحيبه بجهود الأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا غسان سلامة بما لا يتعارض مع قيام الجيش بتحرير طرابلس.

وقال القطراني في تصريحات إعلامية أنه يجب محاكمة الإخوان ومحاسبتهم لأنهم باعوا البلاد لقطر وتركيا مطالبا الشباب المغرر بهم بإعادة حساباتهم.

وشدد القطراني على أن الجيش لن يحارب إلا الجماعات المتطرفة والإرهابية مضيفا هناك شباب من مصراتة خاصة الذين حاربوا داعش في سرت يجب أن ينضموا للجيش فهو الذي يضمن أمن ليبيا.

وكد القطراني على أن جميع القبائل في ليبيا دعمت الجيش وكذلك غالبية المثقفين ومؤسسات المجتمع المدني لأنه أعاد المؤسسة العسكرية وأعاد الامان للشرق والجنوب.

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