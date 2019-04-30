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تونس و ايطاليا تطالبان بوقف الاقتتال في ليبيا والعودة إلى الحوار

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

التقى وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي بنظيره الإيطالي أنزو موافرو ميلانازي في تونس  اليوم الثلاثاء.

وناقش الوزيران  مستجدات الوضع في ليبيا حيث دعا الوزيران إلى الوقف الفوري للاقتتال وإلى استئناف المسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسي توافقي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

وأكد الوزيران  على أهمية مواصلة المشاورات والاتصالات مع مختلف الأطراف الليبية للدفع نحو العودة إلى طاولة الحوار والتفاوض.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • الحوار….الحوار…كلمة اعتادها الساسة وكأنها جمله ( مفقوده ) لها وقع بين السطور فى حل مشاكل السياسين وأصبحت الكلمة الوحيدة التى يتفق عليها جميع الساسة حتى لو اختلفت الآراء وكأنها ورقة ( الجوكر ) وعادة مايختم بها على منابر اللقاء الصحفى…. وبما انها جملة رنانه ولكنها ( جوفاء )….!! جوفاء وتفقد قيمتها عندما تحشر فى غير موقعها الصحيح بمعنى من يحاور من…!!؟ هل للمرء أن يحاور إنسان متطرف وجاهل ومغتصب وهو فى الأصل بلطجى وتاجر ممنوعات ومهرب بشر ومعدوم الإنسانية يريد فرض سياسة لادولة ولا قانون ولا جيش يحمى ترابه بمفهوم الجيش والشرطة مخالف لشريعة الإسلام السياسي والرجوع لعصر الجاهلية…!!
    ياساده ( الحوار مطلوب نعم وألف نعم ) ولكن مع العقلاء والمدركين
    الأوفياء والمتشبعين بالسياسة والحريصين على مستقبل الوطن…
    أسألكم بالله وأمام الله كيف بالمرء أن يتحاور مع ( خريجى سجون وقتله ومهربي بشر وتجار ممنوعات ومغتصبى أملاك وتجار اعتمادات….!!
    كيف يكون شكل ( الحوار ) وهو فى الأصل لا يعرف قاعدة الحوار إلا من باب ( 14.5 وكلاشنكوف )… .!!
    ياساده يجب أن نسمى الأشياء بمسمياتها ، بمعنى أوجد الشخص العاقل والدارك لشؤون السياسة الداخلية والخارجيه والفاهم والملم بالأمور والحمد لله الوطن يزخر بهم
    ومن هذا المنطلق يكون (للحوار ) فعل إيجابي ولو وجد الخلاف الهامشى… !! عدا ذلك سراب يتخيله البعض ماء يسقى العطش ولم يجد شئ…لذا كلمة (( الحوار * كالبخار )).

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