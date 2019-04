تونس و ايطاليا تطالبان بوقف الاقتتال في ليبيا والعودة إلى الحوار

التقى وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي بنظيره الإيطالي أنزو موافرو ميلانازي في تونس اليوم الثلاثاء.

وناقش الوزيران مستجدات الوضع في ليبيا حيث دعا الوزيران إلى الوقف الفوري للاقتتال وإلى استئناف المسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسي توافقي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

وأكد الوزيران على أهمية مواصلة المشاورات والاتصالات مع مختلف الأطراف الليبية للدفع نحو العودة إلى طاولة الحوار والتفاوض.

