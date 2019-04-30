التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، عميد بلدية جادو سعيد يوسف، وعضو المجلس الأعلى للأمازيغ طارق عون، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبريد والاتصالات القابضة وعضو لجنة طوارئ فيصل القرقاب.

وتناول اللقاء، وفق بيان لحكومة الوفاق على «فيسبوك»، مستجدات الوضع الراهن وتداعيات الأحداث الأمنيّة بضواحي العاصمة طرابلس، حيث عبر الحضور عن «دعمهم لرئيس المجلس الرئاسي»، مؤكدين تمسكهم بـ«الدولة المدنية الديمقراطية».

من ناحية أخرى بحث الاجتماع الإجراءات المتخذة لضمان الأمن بالمنطقة وتوفير احتياجات المواطنين، وإنهاء المختنقات التي تواجه المرافق العامة خاصة قطاع الاتصالات، والعمل على انتظام الخدمات بالبلدية خلال الظروف الاستثنائية.

ودخلت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس أسبوعها الرابع، مخلفة 278 قتيلاً على الأقل و1330 مصابًا، حسب منظمة الصحة العالمية.

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يلتقي عميد بلدية جادو وممثلًا عن المجلس الأعلى للأمازيغ

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يلتقي عميد بلدية جادو وممثلًا عن المجلس الأعلى للأمازيغ

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