من تونس.. كونتي يجدد الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

جدد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي الدعوة اليوم الثلاثاء إلى وقف إطلاق النار في ليبيا في أقرب ما يمكن، وذلك خلال لقاء جمعه بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في تونس العاصمة.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية تصريحات كونتي عقب لقائه السبسي بأنّ «إيطاليا تنظر بعناية شديدة إلى تونس كشريك متميز»، حيث تقاسما التقييمات حول أكثر المواقف الحرجة في المنطقة، وعلى وجه الخصوص فيما يخص الملف الليبي، متابعًا: «ندعو إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن».

وفي إطار بحث الملف الليبي، أجمع كونتي والسبسي الرأي على أنه «لا يوجد خيار عسكري، بل هناك حل سياسي»، مشيرًا إلى أنّ «الحرب الأهلية من شأنها أن تولد المزيد من العنف».

ولفت إلى أن «إيطاليا وتونس ستواصلان العمل لتعزيز التماسك بين جميع الشركاء الدوليين أيضًا»، واختتم بالقول «إن الفرصة الوحيدة المتاحة أمامنا هي حل سياسي يوفر الاستقرار المستدام للبلاد»، في إشارة إلى ليبيا دائمًا.

وتركزت المحادثات، وفق الوكالة، حول الإرادة المشتركة لإعطاء نقلة نوعية للعلاقات الثنائية القوية بين تونس وإيطاليا، بحضور وزيري خارجية البلدين، إينزو موافيرو ميلانيزي وخميس الجهيناوي.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ونائباه ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو، ووزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي وصلوا إلى العاصمة التونسية لحضور القمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

