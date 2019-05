إيطاليا تقدم شاحنة إطفاء جديدة لهيئة السلامة الوطنية الليبية

المتوسط:

استلمت هيئة السلامة الوطنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019م بمقر الهيئة بطرابلس شاحنة إطفاء جديدة مجهزة بكامل التجهيزات, وبحضور السفير الإيطالي لدى ليبيا ومدير إدارة العلاقات والتعاون عميد دكتور أحمد كركوب ومدير فرع الهيئة بالمنطقة الغربية عميد صالح الجبالي, ورئيس قسم السلامة الوطنية طرابلس عقيد ناصر البازوطي.

ويذكر بأن شاحنة الإطفاء مقدمة من الجانب الإيطالي ضمن اتفاقية جسر التضامن لدعم البلديات الموقع بين ليبيا وإيطاليا.

