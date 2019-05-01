بالفيديو | عبدالمطلب يدعو الكويت للوقوف ضد حفتر لأن إبنه صدام

ليبيا – قال المحلل السياسي المقيم في مدينة مصراتة جمال عبد المطلب إن الدول المحسوبة على المجلس الرئاسي مثل قطر وتركيا والإخوان المسلمين يوجه لها إتهامات متكررة ، مشيراً إلى أن تلك الدول تراجعت إلى الخلف كونها مشغولة بهمومها فقطر تعاني مما وصفه بـ”الحصار” وتركيا تعاني من أزمات مع الولايات المتحدة.

عبد المطلب زعم في حديثه لبرنامج “تغطية خاصة” والذي يبث على قناة ليبيا بانوراما وتابعته صحيفة المرصد أمس الثلاثاء أن قطر وتركيا تتمنيان الخير لليبيا على عكس الدول التي تدعم خط عملية الكرامة وحفتر حسب قوله.

وأعتبر المحلل السياسي أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإستخدمه لكلمة “لن نتخلى عن إخواننا الليبيين ” كلمة أكبر من السياسة ، لافتاً إلى أن الخلافة العثمانية لها تاريخ طويل وجزء من الشعب الليبي أصوله من الأتراك حسب قوله.

ونوّه عبد المطلب إلى وجود دول إقليمية ترفض الحرب على العاصمة طرابلس كدولة الكويت وعمان والجزائر ، مضيفاً:”دولة الكويت لديها نوع من العقلنة والتعقل ونذكرهم بأن أسم أبن حفتر صدام حسين ، فحفتر معجب بمن إجتاح الكويت وضربهم إلى جانب العمانيين الرافضين للحرب”.

المحلل السياسي تحدث عن دور تركيا وما ستقوم به في ليبيا، قائلاً :” لو كنت مسؤول بمكان السيد باشاآغا لطلبت صواريخ تضرب تلك الطائرات التي تقوم بضرب “أبناء وطني” (مسلحي الرئاسي) في الليل، فلا محظور الآن”.

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