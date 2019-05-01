تقارير غربية : مليشيا تابعة لحكومة الوفاق خطفت الرجل الثاني بفرع شركة توتال الفرنسية في طرابلس

ليبيا – أكدت وسائل إعلام غربية إختطاف المدير التنفيذي لشركة توتال النفطية الفرنسية بالعاصمة طرابلس على يد مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق وفقاً لما تداولته عدة تقارير غربية صادرة اليوم الأربعاء .

وقالت وكالة ” أفريكا إكسبرس ” الإيطالية في تقرير ترجمته المرصد أن المدير بشير بزيزي ثاني أحد أهم المديرين التنفيذيين الفرنسيين لشركة النفط توتال في ليبيا جرى إختطافه على ” أيدي ميليشيا مجهولة الهوية ” في طرابلس.

وكشفت الوكالة اليوم الأربعاء أن عملية الخطف جرت في 26 أبريل ، لكن تم إبقاؤها قيد السرية حتى الآن بسبب الموقف الدقيق للفرنسيين في ليبيا حيث تتهمهم حكومة الوفاق بدعم هجوم المشير خليفة حفتر عليهم .

وأشار التقرير إلى أن ” بزيزي ” خريج هندسة نفط من جامعة أوستن ويعتبر منذ فترة طويلة هو الرجل الثاني في شركة توتال بليبيا منذ استحوذت الشركة عام 2018 على إمتياز في حقل الواحة بموجب إتفاق مع مؤسسة النفط كما أنه كان أحد العاملين مع شركة ” ماراثون أويل ” الأمريكية .

وتأتي هذه العملية بعد أيام من إعلان وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا تجميد العمل الأمني مع باريس في ظل حملات إعلامية مكثفة موجهة ضدها من قبل عدة منابر إعلامية على رأسها قناة الجزيرة وعدة قنوات محلية .

وتعتبر عادة خطف الدبلوماسيين الأجانب ورعاة المصالح الأجنبية في ليبيا بغير جديدة على مختلف المليشيات حيث سجلت السنوات السابقة وقائع إختطاف دبلوماسيين مصريين وتونسيين وسفير الأردن بهدف إبتزاز هذه الدول بموقوفين ليبيين لديها كما جرى إستهداف عدة سفارات منها السفارة الإماراتية والمصرية والجزائرية والفرنسية وغيرها بسبب مواقف سياسية معينة .

المرصد – متابعات

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