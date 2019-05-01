المشري: اتصال حفتر وترامب يشغل الوفاق

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن حكومة الوفاق لا تعلم الحقيقة الكاملة حول تواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع القائد العام للجيش الوطني، المُشير خليفة حفتر.

وكشف المشري في تصريحات لصحيفة “واشنطن بوست” عن وجود تواصل مع الجانب الأميركي للوصول إلى معلومات إضافية فيما يخص هذا الشأن.

وحول الدور الأميركي في ليبيا، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة إن ليبيا بحاجة لأن تستخدم الولايات المُتحدة نفوذها في حث الأطراف الدولية الداعمة لحرب طرابلس على وقفها.

وأشار خالد المشري خلال حديثه إلى أن الحكومة الأميركية سبق أن أعلنت دعمها للاتفاق السياسي المُوقّع في الصخيرات، الذي انبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني.

وجاءت تصريحات رئيس المجلس عقب توارد أنباء عن تجهيزات داخل إدارة البيت الأبيض لتصنيف جماعة الإخوان المُسلمين التي أعلن المشري مُؤخراً استقالته منها، مظمة إرهابية أجنبية.

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