المسماري: قواتنا خاضت معارك عنيفة في السبيعة وتتقدم نحو الفرناج وصلاح الدين

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري إن «قوات الجيش تتقدم بشكل منظم نحو منطقتي الفرناج وصلاح الدين»، مؤكدا أن «العمليات في كافة المحاور تسير بشكل جيد».

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء أن القوات التابعة للقيادة العامة «خاضت معارك عنيفة في منطقة السبيعة بعد القضاء على عدد من الإرهابيين وأسر بعضهم».

وأكد المسماري أن قواتهم قتلت أمس في منطقة السبيعة عناصر من «تنظيم القاعدة ومجموعة أسامة جويلي»، وأن لديهم «أسرى إرهابيين من السودان وتشاد ودول أخرى كانوا يقاتلون مع الجماعات الإرهابية في السبيعة».

وأوضح المسماري أن العمليات العسكرية في محاور القتال «تسير بشكل ممتاز وفق الخطة الموضوعة»، لافتا إلى أن قواتهم «بدأت تتقدم من طريق المطار نحو كوبري الفروسية» ووصف أوضاع القوات التابعة لحكومة الوفاق بأنها بدت «الآن أكثر انهيارا وتشتتا في هذه المناطق».

وأكد «مقتل بعض قادة الكتائب ومليشيات مصراتة» في منطقة جنوب طرابلس لأن «هناك مشاكل داخلية بين مليشيات مصراتة ومليشيات طرابلس»، متهما حكومة الوفاق الوطني «بالاستعانة بالأجانب للقتال ضد القوات المسلحة».

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