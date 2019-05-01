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“دفاع الوفاق”: قصف جوي على الكلية العسكرية بالهضبة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مكتب الإعلام بوزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق، إن القوات الجوية للجيش الوطني قصفت، الاثنين، مقر الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة بمدينة طرابلس.

وأضاف المكتب في بيان نشره بصفحته في “فيسبوك”، الأربعاء، أن استهداف إحدى أهم المؤسسات التعليمية العسكرية المعول عليها في استكمال بناء الجيش الليبي وخلق الكوادر القيادية يعتبر “عملاً إجرامياً”.

وأشار البيان إلى أن الطلبة المنتسبين لهذه الكلية هم خليط من جميع مناطق ليبيا جنوبا وشرقا وغربا، هدفها تعزيز الوحدة الوطنية والمهنية العسكرية.

ونشرت الصفحة عدة صور تظهر جانبا من الدمار الذي لحق بمبنى الكلية العسكرية جراء القصف، بحسب ما ذكرت.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • قصدك كوادر ارهابية. هذا مغهوم القيادة عندكم. من وين نبي نبدو عنيوة والا هدبة الزاوي و الا بشر والا التاجوري الا والا راه كبودنا درهت.

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