صنع الله: أنا لست إخوانيا

نفى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، انتماءه للإخوان المسلمين، وقال إنه لا يتبع لأي حزب أو جهة سياسية.

ودعا صنع الله في تصريحات لقناة الحرة، مساء الأربعاء، إلى وقف الاشتباكات المسلحة الدائرة في ضواحي طرابلس، محذرا بالوقت ذاته من تسلل جماعات إرهابية إلى حقول النفط.

ونفى صنع الله وجود “صراع إيطالي فرنسي على نفط ليبيا”، مؤكدا أن جميع الشركات التابعة للبلدين لها امتيازات خاصة بها وأنه لا تماس بين حقولها.

وأكد صنع الله أن عوائد النفط تذهب للمؤسسة الوطنية للنفط فقط، مشددا على أن المؤسسة مهنية ومحايدة.

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