الأحمر: عدد من النواب في طرابلس لم يقسموا اليمين القانونية وبعضهم منقطع منذ 3 سنوات

ليبيا – قال عضو مجلس النواب بشير الأحمر إن مجموعة نواب مؤيدين لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وأصحاب المصالح الضيقة يحاولون الدفاع عن مواقعهم ولكنهم لن يفلحوا.

الأحمر أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أن غالبية النواب يرفضون المشاركة في زيادة انقسام المؤسسات الليبية ومن حضر جلسة الإثنين لا يتجاوز عددهم الـ15 نائباً ، مؤكداً عدم تسرب أي صورة للأعضاء الحاضرين.

وأشار الأحمر إلى أن سبب موافقة النواب الـ15 على عقد الجلسة في طرابلس رغبتهم في تحقيق مصالح شخصية وتقوية علاقاتهم بقطر.

وشدد عضو مجلس النواب على أن محاولات هؤلاء النواب ستفشل ولن يجدوا آذاناً صاغية من غالبية النواب ، مشيراً إلى أن عددا من يدعون لعقد جلسة أخرى اليوم الخميس لم يقسموا اليمين القانونية كبرلمانيين والبعض الآخر لم يلتحق بالبرلمان منذ أكثر من 3 سنوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية