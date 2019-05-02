هدية: جلسة عدد من النواب في طرابلس محاولة خبيثة لشق البرلمان وتقسيمه

ليبيا – شدد عضو مجلس النواب زايد هدية على أنه لا يمكن عقد جلسة لمجلس النواب إلا في مكانه المؤقت في مدينة طبرق بناء على تصويت سابق.

هدية أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أن المقر الدستوري والدائم للمجلس مدينة بنغازي ورغم كل مناشدات نواب بنغازي لعقد جلسة في المدينة لم تتم الموافقة إلا بعدما طرح الموضوع داخل مجلس النواب وموافقة هيئة الرئاسة،على حد تعبيره.

وأشار إلى أن هذه المحاولات من قبل هؤلاء النواب ليست جديدة، قائلا:”في 2016 حاول بعض النواب المقاطعين وبعضهم لم يؤدِّ اليمين الدستورية مثل فتحي باشاغا وسليمان فقيه شق مجلس النواب ولكن هذه الأشياء لم تكلل بالنجاح”.

وقال هدية :”إن جلسات هؤلاء النواب في طرابلس لن تكون قانونية ولا دستورية وهم يعلمون ذلك،وهدفهم شق مجلس النواب ومحاولة تقسيم الجسم وهي محاولة خبيثة يعيها أغلب نواب المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية الذين يعلمون أن لهؤلاء النواب مشروعا معينا يسعون لتنفيذه”.

عضو مجلس النواب نوّه إلى أن هؤلاء النواب يعملون لتمكين المليشيات التي أصدر المجلس قرارا بحلها في 2014 وبناء جيش قوي،معتبرا أنهم مجموعة من المشوشين الذين ينفذون مشاريع خارجية لمحاولة إيصال صورة للعالم أن المجلس منقسم.

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