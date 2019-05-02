الرعيض: من لم يلتحق بجلسة طرابلس اليوم تنزع عنه صفة النائب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع محمد الرعيض إن عددا من النواب عقدوا أولى الجلسات بالعاصمة طرابلس اليوم الخميس.

الرعيض أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن جلسة اليوم تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وأنها لا تستلزم حضور عدد محدد لاكتمال النصاب ، مشيراً إلى أن من يحضر الجلسات في العاصمة يعتبر ضمن الأعضاء المعترف بهم في حين أن من لم يلتحق باجتماعات البرلمان بطرابلس تنزع عنه صفة النائب خاصة من لا يعترف بالاتفاق السياسي،حسب قوله.

وتابع :” أن اجتماع اليوم هي جلسة افتتاحية تبحث تطبيق المادة 16، 17، 18، حيث تنص المادة على 16 أن المجلس يعقد لمن أراد الالتحاق كما يناقش المجتمعون تفعيل ديوان المجلس في طرابلس ومناقشة كيفية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وفي الجلسة المقبلة يتم بحث رئيس مؤقت لفترة قصيرة حتى يلتحق الأعضاء بالبرلمان ويتم انتخاب رئيس”.

وأشار الرعيض إلى أنه حال حضور 50 نائباً فقط يعتبرون هم أعضاء المجلس فقط ويحق لهم ممارسة مهامهم، وأن عملية طرابلس المرفوضة من قبلهم دفعتهم إلى تشكيل المجلس من جديد بمشاركة النواب، على حد وصفه.

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يشار إلى أن عدد النواب الحاضرين داخل جلسة يعقدها النواب الموالون لحكومة الوفاق ومن المؤيدين وحتى بعض المعارضين للإتفاق السياسي 25 نائباً بينهم مجموعة من المنقطعين الذين لم يحضروا أي جلسة من جلسات المجلس في طبرق طيلة السنوات الماضية .

وقال مراسل المرصد أن بقية من في القاعة هم مجموعة من مشائخ المنطقة الغربية وبعض عمداء وممثلي البلديات منهم عميد بلدية طرابلس المركز عبدالرؤوف بيت المال وعبدالرحمن الحامدي عميد بلدية أبوسليم وغيرهم .

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