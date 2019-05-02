عاجل | قصف جوي على هذه المناطق بالعاصمة طرابلس

قال شهود عيان ان طيران حربي تابع لسلاح الجو بالجيش الوطني الليبي شن غارات جوية على عدد من المواقع بمختلف محاور العاصمة طرابلس.

وبحسب الشهود فإن الطيران الحربي يحوم في مناطق متعددة بالعاصمة طرابلس منذ ساعة.

حيث استهدف الطيران بعدة غارات جوية مقر النقلية بطريق المطار جنوب غرب العاصمة طرابلس.

كما شنت الطائرات عدة غارات جوية على منطقة الزطارنة، الواقعة في منتصف المسافة بين منطقة تاجوراء الساحلية ومدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة.

كما استهدف الطيران بقصف جوي على معسكر اليرموك الواقع في محور صلاح الدين جنوب العاصمة.

كما استهدف الطيران التابع لسلاح الجو بالجيش الوطني مشروع الموز بغارات جوية، وكذا كوبري طريق المطار بإتجاه السواني.

واغار الطيران العمودي التابع للجيش الوطني على تجمعات تابعة لحكومة الوفاق بعدة مناطق.

وكانت غرفة عمليات طرابلس قد اكدت في بيان مساء أمس انها استهدفت دبابات ومدافع هارزر وعربات صواريخ جراد بعدد من المناطق.

وتشهد تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات ومعارك كر وفر بين الطرفين، بعد أن أطلق “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير حفتر يوم 4 أبريل عملية عسكرية هدفها الدخول إلى العاصمة طرابلس لتحريرها من سيطرة المليشيات والجماعات المسلحة .

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