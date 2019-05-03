تحذير “شديد اللهجة” للبنك المركزي و المجلس الرئاسي

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن استيائها الشديد من السياسيات التعسفية التي تم اتخاذها من قبل مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق الوطني بشأن وقف تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية والمعيشية للمواطنين

وقال البيان الصادر من طرابلس إن اللجنة تستنكر قرار مصرف ليبيا المركزي بشأن وقف الحوالات والمعاملات المالية مع البنوك والمصارف في عدد من المدن والمناطق بشرق البلاد مع باقي البنوك والمصارف في عموم البلاد، ما عدّته انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والمواطنة

وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق الوطني من مغبة انتهاج سياسات التهميش أو التمييز ضد فئات أو مكونات اجتماعية من المجتمع أو مدن أو مناطق ليبية بدوافع مواقف وتوجهات سياسية، إلى جانب يتوظيف أحداث العنف في العاصمة لأهداف وغايات سياسية

ولم تنسى اللجنة تذكير جميع الأطراف السياسية والعسكرية في عموم البلاد بمسؤوليتهم الإنسانية والقانونية وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية والطبية والإغاثية والاحتياجات الأساسية للمواطنين الليبيين في حالة السلم والحرب

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