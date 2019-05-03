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تحذير “شديد اللهجة” للبنك المركزي و المجلس الرئاسي

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن استيائها الشديد من السياسيات التعسفية التي تم اتخاذها من قبل مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق الوطني بشأن وقف تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية والمعيشية للمواطنين

وقال البيان الصادر من طرابلس إن اللجنة تستنكر قرار مصرف ليبيا المركزي بشأن وقف الحوالات والمعاملات المالية مع البنوك والمصارف في عدد من المدن والمناطق بشرق البلاد مع باقي البنوك والمصارف في عموم البلاد، ما عدّته انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والمواطنة

وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق الوطني من مغبة انتهاج سياسات التهميش أو التمييز ضد فئات أو مكونات اجتماعية من المجتمع أو مدن أو مناطق ليبية بدوافع مواقف وتوجهات سياسية، إلى جانب يتوظيف أحداث العنف في العاصمة لأهداف وغايات سياسية

ولم تنسى اللجنة تذكير جميع الأطراف السياسية والعسكرية في عموم البلاد بمسؤوليتهم الإنسانية والقانونية وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية والطبية والإغاثية والاحتياجات الأساسية للمواطنين الليبيين في حالة السلم والحرب

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ما فيش حقوق للكلاب و اللي مع حفتر كلاب و اللي يبي فلوس خل السيسي و ال زايد يعطوه رز .. و مازال حنحوا الجنسية من عليكم يا خونة و تولو حيوانات زي ما هي حقيقتكم و خل ينسبوكم لامهاتكم يا فروخ المصاريات ..تحاربوا فينا و تبو نبعثولكم فلوس اما قلة ادب اكثر من هكي ما فيش خلي شخشيركم يعطيكم صغاره تخصص بنوك …

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