المنقوش: قوات حفتر الموجودة جنوب طرابلس هم مجرد صحوات كانوا يقاتلون في بنغازي ودرنة

ليبيا – إدعى رئيس الاركان السابق يوسف المنقوش بأن أفراد القوات المسلحة الموجودين جنوب طرابلس هم مجرد “صحوات” الذين كانوا يقاتلون في بنغازي ودرنة حسب وصفه وهو ذات المصطلح الذي كانت تستخدمه الجماعات الارهابية في تسمية أفراد القوات المسلحة في مدينتي بنغازي ودرنة ، مرجعاً سبب هذا الوصف لكثرة عدد الاسرى حسب زعمه .

المنقوش طالب خلال استضافته عبر قناة ليبيا الاحرار قوات الرئاسي باتخاذ اجراءات وقائية ضد القصف الجوي لالليلي للقوات المسلحة ، داعياً اياهم إلى الانتشار وعدم التجمع واخفاء الاليات ليلاً لتقليل الخسائر ولكي لا يقلب الطيران الليلي موازين المعركة حسب قوله.

واعتبر رئيس الاركان السابق بأن ما وصفه بـ”الهجوم على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) قد فشل ، مضيفاً بأن تركيز المعارك حول معسكر اليرموك جنوب طرابلس يعود إلى رمزيته ولقيمته العسكرية الكبيرة ومن يسيطر على اليرموك يعتبر هو المسيطر في ذلك المحور القريب من طرابلس حسب قوله.

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