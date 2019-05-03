الجيش الوطني يعلن السيطرة على هذه المناطق جنوب طرابلس.. وأسر قائد ميداني بارز من مصراتة

أعلن مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إستعادة السيطرة على عدد من المناطق جنوب العاصمة طرابلس بعد معارك عنيفة، كاشفاً عن أسر قائد ميداني بارز من مدينة مصراتة.

وأعلن مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش التابع للجيش في تصريحات لـ”وكالة سبوتنيك.الروسية” ، استعادة سيطرة قوات الجيش الليبي على منطقة اسبيعة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، مشيرا إلى أن محيط كوبري مطار طرابلس الدولي (القديم) شهد اشتباكات عنيفة.

وقال الخرطوش أن القوات المسلحة نجحت اليوم في استعادة سيطرتها على منطقة اسبيعه بالكامل وتأمينها”، مشيرا إلى أن “الجيش الليبي استعاد سيطرته كذلك على سوق السبت وحتى الكسارات ومنطقة العزيزية”.

وأشار المسؤول: إلى أن “اللواء 73 مشاة قد تمكن من صد هجوم على كوبري مطار طرابلس العالمي (القديم) وتكبيد الجماعات المسلحة خسائر كبيرة.

وكشف الخرطوش عن أسر 3 شخصيات منها قائد ميداني من مدينة مصراتة وسيتم إظهاره للإعلام الساعات القادمة”.

واستمرت المعارك حتى ساعات الصباح الباكر اليوم الجمعة في مناطق مختلفة جنوب شرق وغرب العاصمة طرابلس بعدد من المحاور، وسط قصف مكثف لسلاج الجو والطيران العمودي التابع للجيش الوطني.

وكانت غرفة عمليات طرابلس قد اكدت في بيان مساء أمس انها استهدفت دبابات ومدافع هارزر وعربات صواريخ جراد بعدد من المناطق.

وكانت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، قد أعلنت في وقت سابق، أن عدد القتلى جراء العمليات القتالية بلغ 392 قتيلا وأكثر من 1900 جريح، وقالت منظمة مدنية أن حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس من المدنيين بلغت 56 بينهم طبيبان.

وتشهد تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات ومعارك كر وفر بين الطرفين، بعد أن أطلق “الجيش الوطني الليبي” يوم 4 أبريل عملية عسكرية هدفها الدخول إلى العاصمة طرابلس لتحريرها من سيطرة المليشيات والجماعات المسلحة .

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