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البعثة الأممية تطالب بالإفراج عن صحفيي قناة «ليبيا الأحرار»

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الجمعة، اختطاف صحفيي قناة «ليبيا الأحرار» محمد القرج ومحمد الشيباني، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهما.

وأشار سلامة، في بيان، إلى أنّ «الصحفيين والإعلاميين الليبيين يواجهون تهديدات واعتداءات في سعيهم وراء الحقيقة وممارسة حريتهم في التعبير»، لافتًا إلى أنّ آخر هذه الاعتداءات «اختطاف صحفيَي قناة الأحرار الليبية التلفزيونية محمد القرج ومحمد الشيباني».

وتابع البيان «تدين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأشد العبارات التهديدات وأعمال العنف ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في ليبيا، وتحث على الإفراج فورًا عن جميع الصحفيين المعتقلين بشكل تعسفي».

 

وفي الساعات الأولى من اليوم الجمعة، أعلنت قناة «ليبيا الأحرار»، فقدانها الاتصال بمراسليها الصحفي محمد القرج والمصور محمد الشيباني خلال تغطيتهما للاشتباكات الدائرة جنوبي طرابلس الخميس.

وذكرت القناة أنها «لم تتمكن حتى الآن من معرفة ما إذا كان الزميلان قد تعرضا للاختطاف أثناء تأدية مهامها الصحفية»، محملة «الجهات المسؤولة عن هذا العمل مسؤولية سلامة الزميلين في حال تأكد ذلك».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • على المبعوث الأممي إلى ليبيا ‫غسان سلامة الخروج من ليبيا فأنت رجل غير مرغوب فيك في ليبيا وقد قمت بالانحياز الى حكومة الارهابين بسبب الاموال التي تتحصل عليها منهم وقد خنت المهمة المكلف بها و تسعين من المائية من الشعب الليبي لا يرغب في بقاءاك في بلاده فنحذرك . عليك الرحيل من بلادنا فورا وقد أعذر من أنظر وبعد أن وضحت مواقفك فالان يتم معاملتك معاملة جسوس فقط ومعاملة الجاسوس هي القتل . لعنة الله على خونة أمتنا العربية . أولياء دم ليبيا . على الفسي .

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