بعيداً عن ساحة المعركة..محاولات لعرقلة تقدم الجيش في العاصمة

في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك المسلحة بين قوات الجيش الوطني الليبي والقوات التابعة لحكومة الوفاق،تتحرك الأخيرة بعيدا عن ساحة المعركة في محاولة لعرقلة تقدم الجيش خاصة في ظل التطورات الميدانية التي تشي بحسب الكثير من المراقبين بقرب حسم المعركة في طرابلس وانهاء نفوذ المليشيات المسلحة.

ففي تطور جديد،تفاجأ الليبيون بعقد عدد من النواب الليبيين الإسلاميين الموالين لحكومة الوفاق،الخميس،جلسة في العاصمة الليبية طرابلس، في محاولة لإعطاء بعد سياسي رسمي لرفضهم العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لتحرير طرابلس من الميليشيات.

وتعتبر هذه الجلسة هي الأولى من نوعها منذ خروج البرلمان المعترف به دوليا،في أغسطس من العام 2014،في أعقاب معركة “فجر ليبيا” التي انتهت بسيطرة الميليشيات على العاصمة. وهي المعركة التي تسببت في الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات والذي رسخ الفوضى التي تستفيد منها المليشيات في نهب ثروات البلاد.

وأغلب النواب الذين اجتمعوا في منطقة قصور الضيافة بالعاصمة طرابلس، من المنطقة الغربية ويؤيدون حكومة الوفاق التي يسيطر عليها الإسلاميون وخاصة تنظيم الإخوان.وسبق لهؤلاء النواب أن شككوا في شرعية المجلس منذ سنوات، حيث قاطعوا جلساته منذ آخر انتخابات عامة في 2014. كما أصدروا بيانا أعلنوا فيه رفضهم للمعركة التي بدأها الجيش في العاصمة.

وسارع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالترحيب بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب في العاصمة طرابلس.وأشاد المجلس في بيان له بما اعتبره مواقف النواب المجتمعين بشأن الأزمة الحالية في العاصمة وبقرار انعقادهم الدائم لمتابعة تطور الأحداث.

واعتبرت تقارير اعلامية محلية أن هذه الخطوة تعد محاولة لسحب الغطاء السياسي عن معركة تحرير العاصمة الليبية طرابلس من الميليشيات،لكنها منيت بالفشل بعد عجز النواب عن بلوغ النصاب لعقد جلسة في الغرض.حيث تتطلب هذه الجلسة بلوغ النصاب القانوني الذي يقدر بـ94 نائبا من أصل 200 نائب.

واتهم البرلماني الليبي صالح افحيمة قطر بالسعي لضرب البرلمان والتفرقة بين نوابه من خلال اجتماع طرابلس الأخير.وأكد افحيمة أنه يملك كامل الأدلة التي تثبت أن مخرجات الاجتماع وأجندته وضعت من الدوحة، وذلك في محاولة لسحب الغطاء الشرعي والسياسي للعملية العسكرية التي يقودها الجيش ضد المتطرفين.

وأكد افحيمة أن الغالبية العظمى من النواب وبنسبة لا تقل عن 90 بالمئة منهم لم ولن يختلفوا يوما على ارتهان القرار السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي للميليشيات المسيطرة على العاصمة، وبالتالي فهم متفقون على وجوب تحريرها من طرف الجيش.

وتأتي هذه الخطوة لتقسيم البرلمان في أعقاب خطوة أكثر اثارة للجدل جاءت مع اعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق عمر الكبير،إيقاف بيع العملة الأجنبية لعدة بنوك في المنطقة الشرقية،في محاولة لإضعاف قدرة المصارف في المنطقة الشرقية على تمويل استيراد السلع الضرورية وبالتالي خلق أزمة في مناطق نفوذ الجيش الليبي.

وتأتي هذه الخطوة لتقسيم البرلمان في أعقاب خطوة أكثر اثارة للجدل جاءت مع اعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق عمر الكبير،إيقاف بيع العملة الأجنبية لعدة بنوك في المنطقة الشرقية،وتذرع الكبير في قراره الذي شمل “مصرف الوحدة، ومصرف التجارة والتنمية، ومصرف الإجماع العربي”، بحجة “وجود شبهة فساد وعدم امتثال”.

لكن رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي/فرع البيضاء رمزي آغا،اعتبر أن قرار محافظ المصرف الصديق الكبير، بإيقاف بيع العملة الأجنبية لعدة بنوك في المنطقة الشرقية بمثابة “إعلان حرب”.موضحا أنه “يهدف إلى منع وصول العملة الأجنبية لمصارف محددة بالمنطقة الشرقية، التي تستخدم في تغطية فتح الاعتمادات والحوالات المباشرة”.

ونقل موقع “ارم نيوز” عن آغا،تساؤله “عن أي فساد يتحدث الكبير وهو كبنك مركزي يبيع العملة بغير سعرها الرسمي؟ وهو كان يشرف مباشرة على إصدار موافقات لفتح اعتمادات لتجار خلال الأعوام الماضية”.مضيفا “لماذا المستهدف بالقرار مصرفي الوحدة والتجارة والتنمية، هل لأن إدارتهما العامة في بنغازي، وأين باقي مصارفكم من هذا الفساد وجماعة قسم الامتثال بإدارة الرقابة على المصارف؟ وماذا عن الصرف للمليشيات الذي يتم بلا حدود”.

ويعتبر مراقبون أن القرار يعد محاولة لإضعاف قدرة المصارف في المنطقة الشرقية على تمويل استيراد السلع الضرورية وبالتالي خلق أزمة معيشية في المنطقة.وهو ما دفع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،للتنديد بالقرار معتبرة أنه يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان والمواطنة وإخلالًا بالتزامات الحكومة تجاه ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية والطبية والخدمات الأساسية للمواطنين الليبيين في جميع أنحاء البلاد، دونما أي شكل من أشكال التمييز أو التهميش.

وحذرت اللجنة، في بيان صدر الخميس، مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق الوطني من مغبة انتهاج سياسات التهميش أو التمييز ضد فئات أو مكونات اجتماعية من المجتمع أو مدن أو مناطق ليبية بدوافع مواقف وتوجهات سياسية، وبسبب أحداث العنف والأحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، أو توظيفها لأهداف وغايات سياسية، والذي من شأنه أن يفاقم من الأزمة الإنسانية والمعيشية للمواطنين الليبيين.

وطالبت حكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي بالعدول عن هذه السياسات التي تحرم عددًا كبيرًا من المواطنين بمناطق شرق البلاد من توفير الاحتياجات الأساسية، وتسهيل إجراءاتهم المالية مع جميع فروع البنوك والمصارف في عموم البلاد، وذلك انطلاقًا من مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه المواطنين الليبيين على قدم المساواة، دونما أي شكل من أشكال التمييز أو التهميش.

ويرى الكثير من المتابعين للشان الليبي أن التحركات الأخيرة تأتي في محاولة للتشويش على الجيش الليبي في ظل التطورات الميدانية التي تشير الى تقدمه على الأرض في وقت بات يحضى فيه من عدة قوى عربية وغربية،حيث حالت واشنطن وموسكو في الفترة القليلة الماضية دون صدور قرار دولي بوقف عملية طرابلس.

وقالت الولايات المتحدة وروسيا إنهما لا يمكنهما دعم قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا في الوقت الراهن.ومنحت المكالمة التي جرت بين حفتر والرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي مشروعية لتحركات الجيش.وتدعم واشنطن وباريس المشير خليفة حفتر في مساعيه السابقة لقتال الإسلاميين المتشددين في ليبيا.

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