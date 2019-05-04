ظهور علني لصواريخ ” إم 302 ”

ايوان ليبيا – وكالات :

لأول مرة منذ إندلاع المعارك في طرابلس ، ظهر في محور منطقة الزطارنة بين القره وبولي وتاجوراء شرقي طرابلس صاروخ غير مألوف على قائمة الأسلحة الليبية كان مركباً على قاعدة اطلاق فوق سيارة دفع رباعي ضمن القوات التايعة لحكومة الوفاق وكان هذا الظهور من خلال صور نشرها ” تجمع ثوار تاجوراء ” عبر صفحته الرسمية على فيسبوك خلال تصدي قوات تاجواء ومصراتة لما قالوا بأنها صد لمحاولة تقدم قوات الجيش الجمعة كما نشرها أيضاً بوقت لاحق أشرف تنتون وهو أحد قيادات القوة الثالثة – مصراتة ومن مسؤوليها الإعلاميين وقال بأنه واحد من ضمن 20 ألف صاروخ .

وقد ظهر هذا الصاروخ مؤكداً صحة المقطع وتم تصويره في رصيف ميناء مصراتة يوم 29 أبريل لصواريخ قال ملتقط هذا المقطع بأنها حمولة 100 حاوية تضم 20 ألف صاروخ سيتم نقلها إلى “المكان المعلوم” الذي يبدوا بأن محور الزطارنة الذي تحاول قوات الوفاق المرور من خلاله إلى مدينة ترهونة من ضمن هذا المكان .

وبالعودة إلى الصاروخ الذي ظهر في الزطارنة والبحث عن نوعه تبين بأن شكله وحجمه يتطابق مع الصاروخ إيراني الصنع متوسط المدى من عائلة صواريخ ” إم إم 302 ” الذي يمكن لمستخدمها من الزطارنة أن يستهدف مواقع في مدينة ترهونة وما بعدها ، وبحسب المراجع العسكرية المفتوحة على الإنترنت فأن هذه الصواريخ ذات رؤوس حربية شديدة التدمير يبلغ وزنها 150 كيلوغراماً.

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