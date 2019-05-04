هيئة الأوقاف تعلن نتائج قرعة الحج لهذا العام

أشرفت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية على مراسم الإعلان عن القرعة بين المسجلين لأداء مناسك الحج للعام الحالي، بحسب الأعداد المخصصة لكل منطقة.

وتم خلال مراسم إعلان القرعة التي تمت بمدينة طرابلس، إشهار واعتماد النتائج بحضور منسقي الحج من مختلف المناطق.

هذا وأكدت اللجنة الإعلامية بالهيئة العامة للأوقاف نشر كشوفات نتائج عملية القرعة على الصفحة الرسمية للهيئة، وفي الموقع الرسمي لإدارة الحج والعمرة.

يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف كانت قد أعلنت أن العدد النهائي للمسجلين في المنظومة بلغ ثلاثمئة وأربعة وثلاثين ألفا وستمئة وسبعة وستين مواطنا.

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