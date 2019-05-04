بالفيديو | أبوحازم : عملية سبها تأتي في سياق عمليات لتحرير عدة مناطق من سيطرة حفتر

ليبيا – أكد وكيل وزارة الدفاع السابق خالد الشريف ، المسؤول العسكري للجماعة الليبية المقاتلة المكنى ” أبوحازم ” مسؤولية ما وصفها بـ ” قوة حماية الجنوب ” التابعة لحكومة الوفاق على الهجوم الإرهابي الدامي الذي إستهدف معسكراً للجيش وراح ضحيته 9 عسكريين قتلوا ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص .

وقال الشريف في مداخلة هاتفية اليوم السبت من إسطنبول عبر قناة ” الميداين ” اللبنانية المقربة من حزب الله وإيران بأن هذه العملية في سبها تمت في إطار تحريرها مما أسماها ” قوات المتمرد حفتر ” .

كما كشف الشريف عن علمه ضمنياً بوقوع هذه العملية وغيرها من العمليات مسبقاً سواء في الجنوب أو الشرق ، وقال بأنه يعلم من مصادره في حكومة الوفاق بأنهم سيطلقون مرحلة للهجوم في المناطق التي يسيطر عليها حفتر مشيراً إلى أن هذه العملية في سبها تأتي في هذا السياق !

وأعرب الشريف عن إعتقاده بفشل التسوية السياسية في البلاد وقال : ” حفتر يريد السيطرة على ليبيا ليقودها بحكم الفرد والعائلة وإتضح ذلك بعد أربعة سنوات من قيادة العمليات في المنطقة الشرقية ” .

وقال ” أبوحازم ” أن الليبيون وخاصة في المنطقة الغربية يرفضون حكم الفرد أو العسكر ويرغبون في دولة مدنية وقد تُرجمت رغبتهم هذه في مظاهرات خرجت في مصراتة وطرابلس وزليتن وغيرها وذلك على حد قوله .

ولأول مرة منذ سنوات ، أعلن خالد الشريف دعمه وتأييده لحكومة الوفاق التي قاتلته قواتها وطردته من طرابلس سنة 2016 وسيطرت على سجنه سيء الصيت في منطقة الهضبة ، متوقعاً أن ترجح القوة في معركة العاصمة لصالح هذه الحكومة لما تتمتع من دعم وتضامن شعبي قوي للتخلص من حفتر وديكتاتوريته ، وذلك على حد زعمه .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية