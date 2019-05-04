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السراج: أدعو الدول التي تدعم حفتر لمراجعة نفسها وأن تراهن على الشعب الليبي

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

طرابلس —سبوتنيك. وقال السراج في حوار مع وكالة “سبوتنيك”، في تعليق على استقبال دول مصر والسعودية لحفتر، ودعم الإمارات له، “أدعو هذه الدول التي دعمت وما زالت تدعم حفتر إلى أن تراجع نفسها وتراهن على الشعب الليبي وليس على شخص، لأن المراهنة على شخص رهان خاسر ونتائجها معروفة، أما المراهنة على شعب فعلاقتنا مع هذه الدول هي علاقات جيدة وعلاقات جيرة، ولا زلنا حريصين على عودة تلك العلاقات لمسارها الطبيعي، ولكن للأسف بعض الدول انحازت بشكل غير منطقي لطرف على حساب طرف آخر”.

وأضاف السراج، “نحن لم نقفل الباب مع أي دولة، مصر دولة جارة شقيقة وستبقى، والدول العربية علاقاتنا بها طويلة ومتميزة، لهذا ندعو هذه الدول لمراجعة مواقفها حتى تستمر العلاقة بين الدول والشعوب، وقد تحدث هفوات أو أخطاء في المواقف ويمكن مراجعتها”.

وتابع السراج، “هناك تناقض غريب، الكل يعترف بحكومة الوفاق،، حكومة الوفاق حكومة شرعية منتخبة تتعامل معها كل الدول وتمثل ليبيا في كل المحافل الإقليمية والدولية، إذا أين الخلل؟”

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليق

  • الخلل هو انك لست اهلا لان تحكم ليبيا والليبين انت لم تختار بل اجبرت ان تخضع لمصراته ومن ورائها الملشيات خوارج وارهاب وتجارة بشر ! فهل يستقيم هذا الظلم لاهل ليبيا

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