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السراج يصدر قرارا يقضي باعتبار 710 شخصا من الشهداء

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قرارا يقضي باعتبار 710 متوفيا شهداء ويقضي القرار بمعاملتهم من حيث المزايا والحقوق وفقا لأحكام القانون رقم “1” لسنة 2014 بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودينلاحداث فبراير.

وبحسب القرار رقم 42 لسنة 2019 يعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.

وبحسب القانون رقم 1 لسنة 2014  تمنح أسرة الشهيد والمفقود منحة شهرية تعادل مرتب أعلى رتبة عسكرية في الدولة لأسرة الشهيد والمفقود، ويشترط لاستحقاق هذه المنحة أن يكون المستفيد ممن يلزم الشهيد أو المفقود شرعا بإعالته في حال حياته من أقاربه حتى الدرجة الأولى، وتنتهي مدة استحقاقها بالوفاة أو بلوغ القصر سن الرشد مع إلزام الدولة بالرعاية الصحية الممتازة لهم بإيجاد نظام تأمين طبي يوافق أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين العلاج الطبي في الداخل والخارج.

وبحسب القانون فإن الأولوية في التدريب والتأهيل والدراسة بالداخل والخارج لكل مستفيد يستكمل فيها متطلبات الدراسة وتخفيض ثمن تذاكر السفر الخاصة بوسائل النقل العامة المحلية بمقدار النصف وتوفير فرص عمل مناسبة لدى أجهزة الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة كما يحظى المشمولين بالقانون بالأولوية في منح القروض السكنية والتجارية عملا بالتشريعات النافذة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • الشهيد هو من قاتل في سبيل الله. وكرمه الله بان جعله حي يرزق عند الله. امه ليس بحاجة لفلوس الحرام . ان الله في كتابه الكريم حرم قتل المسلم او اخراجه من داره وتوعد من يفعل ذللك بالخزي في الحياة الدنيا و اشد العذاب في الاخرة. كم دفعت الاجنبي لليقتل الليبين.

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