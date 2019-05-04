عمليات الكرامة: تدمير 14 هدفًا في غارات ليلية على ضواحي طرابلس

طرابلس-العنوان

قالت المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية، اليوم السبت، إن سلاح الجو نفذ غارات جوية ليلية على 14 هدفًا خلال يومي 2و3 مايو.

وأوضحت الغرفة، في تسجيل مرئي، أن الضربات شملت منطقة الهضبة وتاجوراء وطريق العزيزية وطريق قصر بن غشير-السواني وطريق معسكر اليرموك.

وأكدت الغرفة، أن الضربات الجوية تمكنت من تدمير دبابتين و12 سيارة مسلحة تحمل رشاشات متوسطة “م ط 23” و “14.5” و “مدفع هاوتزر 155”.

وأضافت الغرفة، أن القوات الجوية تحذّر العصابات المسلحة، التي لازالت تقف في مواجهة محاور القوات المسلحة، بأنها ستكون عرضة للضربات الجوية المباشرة في حال بقائها في أماكنها وقررت المقاومة.

وجاءت هذه الضربات بالتوازي مع القتال الدائر على الأرض بين القوات المسلحة والمليشيات المتحالفة مع الوفاق.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية