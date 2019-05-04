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رويترز تكشف حيلة ” الوفاق” لكسب دعم ” الزنتان ” ضد الجيش الليبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

كشفت  وكالة رويترز نقلا عن مصدر داخل حكومة الوفاق، عن الأهداف وراء قرار اعتبار 710 مقاتلين لاقوا حتفهم في معارك 2014  “شهداء” .

وأكدت الوكالة، أن حكومة الوفاق تهدف بالقرار كسب دعم القوات في الزنتان القريبة في المعركة ضد قوات الجيش الليبي.

وقال المصدر الحكومي “الحكومة اتخذت هذه الخطوة في محاولة للحصول على الدعم من بلدة الزنتان الجبلية وذلك من أجل تقوية قواتها في مواجهة الجيش الليبي في معركة طرابلس”.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • بالعكس , تشغيل وصيانة المصانع الليبية العامة صيانة كاملة , سيعيد للبلاد إقتصاد قوي ومتوازن وذو جودة وجودة محافظة على التاريخ وتطوراته الصناعية عبر الزمن ـ ويفتح أبواب العمل للموظفين والخريجين وتصبح البلاد ذات سمعة طيبة وقوية بين بلدان العالم ويجب أن تكون إدارة المصانع إدارة نظيفة وتحافظ على تاريخ جودتها الصناعية كمصنع قاريونس للالكترونات يمكن تطويره ومصنع الغسول للصاون يمكن تطويره ومصنع المعمورة للدقيق والسميد ومصنع الجدع للجراراات ومصنع شكلاطة ورد ومصنع زيت الزيتون الليبي ومصنع المشروب الكوثر والقط وغيرهم , وتعتمد على توفير كل المستلزمات الاساسية والفرعية للمجتمع والأكتفاء الذاتي للبلاد وترفع من مستوى دخل المواطن وتحافظ على مستوى الدينار الليبي بين الدول الأخرى

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  • لعنة الله عليك يا سراج حقير وكلب ولد ستين كلب انت والاخوان الخنازير انشاللة جيشنا وقائدة يطول اللة عمره يدك هذة الرؤوس التي تحمل كل ما هو خبيث …عاش ابناء برقة الاشاوس والجبل الغربي والجنوب وبن وليد وترهونة واشراف طرابلس .. وسحقا لمصراتة و زمرتها

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  • الشهيد عند الله حي يرزق من فضل الله.وليس من فضل العبد. وكل والد مسؤل عن ابنه يوم القيامة. لقوله تعالي وقو انفسكم واهليكم نارا وقدوها الناس والحجارة. ولقول الرسول كلكم راع وكل مسؤل عن راعياته

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