رويترز تكشف حيلة ” الوفاق” لكسب دعم ” الزنتان ” ضد الجيش الليبي

كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصدر داخل حكومة الوفاق، عن الأهداف وراء قرار اعتبار 710 مقاتلين لاقوا حتفهم في معارك 2014 “شهداء” .

وأكدت الوكالة، أن حكومة الوفاق تهدف بالقرار كسب دعم القوات في الزنتان القريبة في المعركة ضد قوات الجيش الليبي.

وقال المصدر الحكومي “الحكومة اتخذت هذه الخطوة في محاولة للحصول على الدعم من بلدة الزنتان الجبلية وذلك من أجل تقوية قواتها في مواجهة الجيش الليبي في معركة طرابلس”.

