بقلم كامل المرعاش : سنجق طرابلس والقراصنة الجدد !

سنجق طرابلس والقراصنة الجدد مقال رأي بقلم الصحافي الزميل د.كامل المرعاش

كان اول والي عثماني في حقبة الحكم العثماني الأول (1551ـ 1711)، يدعي درغوث باشا، واستطاع هذا الـ (طرغوث) بسط النفوذ العثماني على الشواطئ الليبية، لكنه لم يسطع الاتجاه نحو الارياف والأقاليم الداخلية للبلاد لأنه واجه مقاومة شرسة من سكان الارياف وبدو الصحراء واكتفى بفرض الاتاوات وبأخذ الخراج السنوي عقب كل سحابة مطر تظهر في السماء، حتى وان كانت عابرة، دون القيام بعوامل النهضة في البلاد وإنعاش اقتصادها، حتى صار النفوذ العثماني الطويل على ليبيا بغيضا وعنوانا لجمع الميري والتخلف والجهل، وانجازاته تختصر في قيام كل درغوث باشا ببناء جامع وقلعة لجند الانكشارية لحمايته و اتخاذها مقرا له ولسكنه.

سنجق طرابلس الغرب، لم ينجو من هذا الواقع، وبمرور الزمن وتعاقبه، أصبح اغلب ولاة طرابلس تحت سيطرة أمراء الجند من الإنكشاريين وهم هجين من زيجات بين جند الإنكشارية وخصوصا من سلالة (الكورغوليه)، ونساء محليات.

وأدى التغيير المستمر للولاة من الباب العالي العثماني في الآستانة، خشية من أن يفكر الولاة بالانفصال عن الدولة العثمانية، الى تنامي نفوذ هؤلاءالإنكشارية والقراصنة على الولاة الباشوات حتى أضطر الولاة لاسترضائهم، وإطلاق يديهم للتنكيل بالناس وتحويل حياتهم لجحيم.

وأصبح ميناء طرابلس موئل للقرصان الإنكشاريين الذين كونوا لأنفسهم مكانة معتبرة مبنية على اعمال الصعلكة والقوة، المشرعة من الباشا.

ومع كثرة الفتن الداخلية من الجند الإنكشاري والقراصنة وقناصل البلدان الأوروبية، ضعف آخر الولاة العثمانيين (جعفر باشا) و(سليمان طاي) و(خليل باشا) وانتشر الفساد والنهب والسلب حتى ظهور (أحمد باشا القرة مانلي) ليتولى حكم طرابلس ويكون لسلالته الإنكشارية الهجينة، تاريخاً في حكم البلاد، امتد لقرن وربع من الزمان، (1711ـ1835).

وقد درج الكثير من الليبيين وخصوصا في تراثهم الادبي الشعبي على تسمية جند الإنكشارية الهجين بالـ “عساكر سوسة ” نسبة لأعمالهم المرتبطة بالصعلكة، واعمال القتل والنهب والسلب والجرائم وسوء الخلق وقلة الادب. وقد انتشرت هذه الاعمال في كل مراحل الحقبة القره مانلية، حيث سادت الفتن والمؤامرات حتى بين سلالة القره مانليين.

ومن يريد الإستزادة من روايات القراصنة والإنكشاريين في ذلك الزمن الغابر من الايام، عليه قراءة سيرة القرصان (علي برغل)الذي غزا سنجق طرابلس واستولى عليها يوم 26 يوليو 1794 بدعم من دايات الجزائر ولحسابهم، ولكن الامر لم يدم طويلا له حين تحرك انكشاريين من مدينة سوسة التونسية حين أرسل حمودة باشا باي تونس اسطولا الى جزيرة جربة لتحريرها من قراصنة (علي برغل) تزامنا مع هجوم بري على سنجق طرابلس ابتدأ من مدينة سوسة بجيش قوامه عشرين ألف عسكري بقيادة مصطفى الخوجة سليل الأسرة القره مانلية التي استجارت بـ باي تونس وأطلق على هذا الجيش اسم “عسكر سوسة” .

وفي طريقه الى طرابلس إنضم العديد من أبناء القبائل لهذا الجيش بسبب بغضهم للقرصان علي برغل حتى بلغ تعداد هذا الجيش ثلاثين ألف مقاتل ووصل الى طرابلس، ليلة 18 يناير 1795 وفر علي برغل من طرابلس بسفينتين مليئتين بما استطاع سلبه من المدينة بعد أن قتل جميع الرهائن الذين كانوا في قبضته ودخل جيش حمودة باشا طرابلس ليجدها قد جردت من جميع أموالها وكنوزها بعدما نهبها علي برغل ولم يجد ال القره مانليين العائدين ما يكافئوا به انكشاري عسكر سوسة فقاموا هؤلاء بنهب طرابلس ودمروا منازلها الآمنة لثلاثة ايام و قتلوا كثيراً من أهلها واستباحوا الحرمات ومن هنا جاء وصف ” عسكر سوسة ” لكل اللصوص والقتلة وعديمي الأخلاق.

سقوط من يشبهونه أيضاً بـ ” نظام القرصان الأوحد ” عام 2011 جلب لنا قرصان ” الزوجات الأربعة ” الذي عاشت طرابلس في فترة ولايته مخاض عسير إنتهي بميلاد عشرات القراصنة الجدد، الذين رضعوا من حليب الزوجات الاربعة، وتكرشت بطونهم حتى صاروا بلا رقبة.

فمن ينظر الى واقع طرابلس منذ 2011، يصل الي نتيجة واحدة انها تعيش وضعا شبيها، بآخر ايام حكم العثمانيين فيها. القراصنة الجدد، يشبهون الى حد بعيد قراصنة الإنكشارية، فهم جند مهجن وقراصنة يزاوجون بين اللحية الصفراء ورداء الدين واللصوصية الحلال، وخير مثال لهم قرصان دار الافتاء الذي أبى وإستكبر عام 2012 إلا أن يمشط سيارة مرسيدس 500 تابعة لمراسم الدولة لتليق بمقام فتاوي القتل لمن يعرضه في الرأي وصكوك الغفران للدهماء الذين يلبون نداءاته للحرب والقتال.

ما زال هذا القرصان يرسل فتاويه من سنجق إسطنبول حيث يقيم، لانه لم يعد يحتمل انقطاع الكهرباء المستمر في سنجق طرابلس. وهناك صعاليك “الشباشب صبع” الذين يزاوجون بين اللحية الطويلة وماركات ” فيرزا تشي ونايك” وروائح “ايف سان لوران ولأروش”. وتحولت “عروس البحر” في عهدهم الى عروس متعددة الازواج، مغتصبة من كل القراصنة رغما عنها، يتحكمون فيها، حولوها الى كانتونات، يجلس كل قرصان على أحد احيائها ويطلق العنان لصبيته بفرض الجزية واتاوات “السرانتي” انطلاقا من ابوسليم وحتى سوق الكريمية.

قرصان آخر يجثم على معسكراتها وقواعدها العسكرية، وآخر على مينائها وآخر على مطارها المعمد بدماء الطفلة الشهيدة “معيتيقة“.

وحتى القراصنة أنواع وسلالات فنجد منهم من عينه قناصل ما وراء البحار المعتمدين عند البايات، والذين تقاسموا حلي ودرر تاج “عروس البحر” فيما بينهم، قرصان معتق، يقبع في قلعة المركزي الليبي بنكهة بريطانية – إيطالية، وقرصان من جماعة “اخي الكريم” “صنع” في “شاتم هاوس، سانت جيمز سكوير” في لندن، وقرصان اخر متخصص في شؤون النفط بشهادة صعلوك اضاع على خزائن ليبيا ما يزيد عن 100 مليار دولار.

بايات طرابلس الجدد الذين تعاقبوا الحكم فيها، بمسوح ومساحيق ديمقراطية هذه المرة، جاءت لنا بالباي عبد الرحيم الكيب، الذي أنفق على مكاتب ودواوين الولاية 5 مليارات دينار بشهادة باي المؤتمر الوطني العام، محمد المقريف، المطرود بقانون العزل السياسي، الكيب في احدى شهاداته وصف جند الإنكشارية المسيطرين عليه وعلى عاصمة كل الليبيين طرابلس بمصطلح (السلطة العليا) .

ثم جاء بعده الباي علي زيدان، الذي اخرجه جند الإنكشارية، من غرف الحريم في “كورونثيا” بجلابيته الشهيرة، في عتمة الليل وعبثوا بملابسه الداخلية ، ثم طرده تحالف القراصنة من الحكومة ومن طرابلس بسبب جنسيته الالمانية.

وفي 2014 هاج وماج القراصنة الجدد وبنفس الاسباب التي اغضبت في غابر الايام والسنين قراصنة القرمانليين، الخلاف في الحالتين على تقسيم وتوزيع الغنائم. قراصنة غرغور وكلية البنات ضد قراصنة المطار وجمعية الدعوة الاسلامية، ومن رحم النزاع على الغنائم اندلعت “فجر ليبيا”، واغرقت البلاد في اتون الحرب الاهلية والقتل والضياع وهتك النسيج الاجتماعي الهش.

وتحرك مارد مجتمع اعالي البحار واسافلها، وتمخض هذا الهيجان الاممي وولد لنا بعد عسر باي جديد بنكهة “فرقاطةايطالية”، اعادت عقارب ساعة ليبيا الى 1911. الباي الجديد، سليل سراجي الخيول، يعشق الحنة وماء الزهر ورشدة الكسكاس الطرابلسية بنكهة البصلة المنشور فوقها غبار القرفة ذي اللون البني.

ترأس الباي الجديد محركا بتسع تروس، كل ترس منها بوزن جبل نفوسة وحجر صوانه العنيد. في عهده العتيد، جبال القمامة في عاصمة “الزهر والحنة“ ازكمت الانوف، وبلغت معارك القراصنة على النفوذ أكثر من تسع، وبلغ جبل فساد الاعتمادات والحاويات الفارغة وغيرها ما لم يسبق له مثيل.

وإشتهر هذا الباي الوديع بالعناق وشم عرق حرارة الصيف، لكل من لاقاه بموعد او بدون. وفشل الباي الجديد، وبات العوبة في يد قراصنة من كل لون، يحكمون باسمه، يقتلون باسمه، يتحكمون باسمه، في كل مؤسسات المال والاعمال، ويسيطرون على صفوف توزيع السيولة على رعية الباي. ويصدر هو الفرمانات تحت رحمة “شباشبهم” المتسخة، بوحل الجهل والصعلكة المرصعة بتعبير “ولد بلاد“.

طرابلس يا سادة مازالت تدار بنفس ادوات حكم سنجق عثماني تركي المنشئ، يحكمها باي فاسد ويحرسه قراصنة انكشاريين، وكأن الزمن يعود بنا قرون مضت. أصبح هؤلاء القراصنة الجدد الفاسدين “العسكر سوسة” هم الشطار الذين يسيطرون على طرابلس التي اصبحت “عروس القراصنة”وليست عاصمة كل الليبيين.

يسرحون ويمرحون وينهبون دون حساب وفي وضح النهار من المال العام وأصبحوا بين ليلة وضحاها وفي غفلة من الزمان، قراصنة المال واباطرة المشاريع وتبييض الاموال في روما وإسطنبول وباريس وتونس والدار البيضاء. وأصبح السير على منهج “العسكر سوسة” هو طريقة حياة ومنهاج سلوك للشباب الليبي الذي مثل وقود واداة للحرب في يد هؤلاء القراصنة.

وما اشبه اليوم ب البارحة، فالقرون من الزمن لا تساوي شيء في عمر الاوطان، والتاريخ يعيد نفسه، سنجق طرابلس الذي حولته حركة التاريخ والجغرافية الى طرابلس عاصمة كل الليبيين، عروس البحر، وطرابلس مدينة “الزهر والحنة”، حسب وصف بايات طرابلس الجدد الذين حكموها منذ عام 2012 بنفس روح المكائد والنهب والفساد والظلم في عهد ولاة العثمانيين وجندهم من الإنكشارية.

في بكائياتهم وتصريحاتهم وعوائهم مع تباشير شهر أبريل 2019، وعندما وصل إليها جيش الفاتحين من الليبيين الأصليين من القبائل الشريفة الطاهرة والارياف الوفية النقية، التي لم تتلوث بدماء الإنكشارية، وصفهم بايات “سنجق طرابلس” بالبدو والهمج الاتي من القبائل وارياف ليبيا وصحرائها التي لم تتلوث بدماء الإنكشارية، وهي نفس الاوصاف التي كان يطلقها ولاة بني عثمان على من يتمرد على ظلمهم وطغيانهم في ذلك الزمن الغابر.

هنا تتجلى أبشع صور وانواع العنصرية، والدونية وقلة الادب وانعدام الاخلاق التي كان عليها “عساكر سوسه” في سنجق طرابلس. ان جند “طوفان الكرامة” جاء ليسقط “سنجق طرابلس”، ويهدم معبد القراصنة، لتصبح طرابلس “عروس البحر والبر”، وعاصمة كل الليبيين حقا.

لصحيفة المرصد / د. كامل المرعاش

باريس 04 مايو 2019

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية