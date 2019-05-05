انتخاب بشير الفيتوري نائبًا لرئيس المنتدى العربي لحقوق ذوي الإعاقة

اختار مجلس المنتدى العربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم السبت، الخبير الدولي بشير الفيتوري نائبًا لرئيس المنتدى ممثلاً عن ليبيا -حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

وأعرب الفيتوري عن سعادته بانتخابه لهذا المنصب داخل هذا المنتدى الإقليمي، والذي يمثل المنطقة العربية، والذي يضم 13 دولة عربية، قائلاً إن «تتويج ليبيا بهذا المنصب خير دليل على أنه لدينا الإمكانات والقدرات والخبرات التي تمكننا من العطاء والإبداع والقيادة في جميع المجالات».

وأضاف أن «المنتدى سيتولى العديد من البرامج التدريبية التي تهدف لبناء القدرات للأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين معهم»، متمنيًا «تخفيف المعاناة عن هذه الفئة على المستويين المحلي والعربي».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

