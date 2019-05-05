نواب الغرب الليبي يشكلون برلمانا موازيا في طرابلس

صوت أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية المجتمعون في طرابلس اليوم الأحد، على اختيار النائب عن تاجوراء الصادق الكحيلي رئيسا لمجلسهم الموازي لمجلس النواب الشرعي عقيلة صالح.

وقالت مصادر إعلامية إن 47 عضوا من مجلس النواب عن المنطقة الغربية وبعض المناطق في الجنوب الغربي، اجتمعوا اليوم، بمدينة طرابلس وفوضوا رئيس ومقرر للمجلس لإدارة الجلسات بالعاصمة لمدة شهرين، بمقر المؤتمر الوطني العام السابق بفندق ريكسوس.

وانتخب نواب الغرب الليبي النائب عن الزنتان مصعب العابد مقررا، والنائب عن طرابلس حمودة سيالة ناطقا باسم المجلس لمدة 45 يوما، وأيد هذا الاختيار 27 عضوا من بين 47 نائبا حضروا الجلسة التي عُلقت قبل قليل لتواصل انعقادها يوم غد الإثنين وبعد غد الثلاثاء.

وكان أعضاء مجلس النواب، أصدروا بيانا في جلستهم الخميس الماضي، أكدوا فيه رفضهم للعملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة في طرابلس، وأكدوا أن جلساتهم ليست انقلابًا أو دعوة للتقسيم، مطالبين لجنة الأزمة المكلفة بمعالجة أوضاع المتضررين من هذه الحرب، وذلك بالقيام بجميع مهامهم.