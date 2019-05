أعلنت قناة العربية الحدث بيان للمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، اليوم الأحد.

وأفاد القناة، أن المشير خليفة حفتر أكد أنه يجب في حالة انسحاب العدو مطاردته باندفاع قوي والقضاء عليه.

وأوضح حفتر ، أن الجيش يرصد العدو جيدا

ويحدد أماكن وجوده.

وأكمل حفتر، أن معارك بنغازي ودرنة لم تتوقف في رمضان بل زادت عزيمتنا.

