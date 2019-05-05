الاعتداء بالضرب على متظاهرين في ميدان الشهداء بـ”طرابلس” – فيديو

تداول نشطاء ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قيام قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني بالاعتداء بالضرب على متظاهرين سلميين في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس.

وأظهر الفيديو الذي تداولته وسائل الاعلام والنشطاء قيام القوات باطلاق الاعيرة النارية والاعتداء بالضرب عليهم، بعد خروج المئات في تظاهرة واسعة للمطالبة بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية.

وتشهد تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات ومعارك كر وفر بين الطرفين، بعد أن أطلق “الجيش الوطني الليبي” يوم 4 أبريل عملية عسكرية هدفها الدخول إلى العاصمة طرابلس لتحريرها من سيطرة المليشيات والجماعات المسلحة .

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