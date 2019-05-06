غرفة عمليات الكرامة تصدر بيانًا بشأن التحريض ضد القوات المسلحة

بنغازي 06 مايو 2019 (وال)- أصدرت غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بيانًا بشأن التحريض ضد القوات المسلحة في حربها على الإرهاب.

وذكر المركز الإعلامي للغرفة – في بيان صدر يوم أمس – “نحن نحقق الانتصارات على الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية، فإن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة يُتابع الأشخاص داعمي الإرهاب بمختلف مسمياتهم وصفاتهم, والذين يقومون بالتحريض ضد القوات المسلحة وعرقلة مهمتها في القضاء علي ما تبقى من الإرهابيين والمجرمين, وذلك من خلال بث الأكاذيب والفبركات, سواء بظهورهم على القنوات الفضائية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، أو وسائل التواصل الاجتماعي, في الوقت الذي تُعتبر فيه القوات المسلحة العربية الليبية ومنتسبيها مؤسسة شرعية, منبثقة عن مجلس النواب، ومكلفة بمهمة استعادة سيادة الدولة والقضاء على الإرهاب والإرهابيين, فإن التحريض على قتل جنودها وضباطها لا يُعتبر حرية رأي أو تعبير، بل هو جريمة يُعاقب عليها القانون” .

وأضاف المركز الإعلامي “عليه, فإننا نذّكر الجميع بأننا نُتابع ونرصُد كل هؤلاء، وما ينتج عنهم وسنقوم بمحاسبتهم أمام القضاء وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، وذلك بعد القضاء على الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية التي تعبث في الوطن خرابًا وفسادًا وتدميرًا. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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