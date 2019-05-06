موسى إبراهيم يكشف مخطط بريطاني تركي لنقل 6000 إرهابي من سوريا إلى ليبيا

كشف موسى إبراهيم آخر متحدث باسم اللجنة الشعبية العامة “رئاسة الوزراء” في ليبيا، عن مخطط تشترك فيه المخابرات البريطانية والمخابرات التركية، لنقل عناصر التنظيمات من سوريا إلى ليبيا.

وقال “المتحدث باسم القذافي”، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن مصادرا وصفها بالمطلعة، تؤكد أن المخابرات البريطانية MI6 تنسق مع المخابرات التركية MiT لنقل حوالى 6 آلاف إرهابي متعدد الجنسية من معقلههم الأخير في إدلب السورية إلى مصراتة وطرابلس عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة الدوليين.

وأضاف إبراهيم، أنه هذه العملية تأتي تحسباً للهجوم الكاسح المتوقع من قبل الجيش العربي السوري لتحرير إدلب، ولإدخال ليبيا في دوامة الإرهاب الإسلاموي الجديد، ولمواجهة النتيجة الحتمية لانتصار القوات المسلحة العربية الليبية وهزيمة المشروع الإخواني-التركي-البريطاني في المنطقة.

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