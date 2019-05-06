اختطاف كابتن طيار تابع لشركة الخطوط الليبية في طرابلس

طرابلس-العنوان

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية اختطاف أحد طياريها المنحدرين من مدينة بنغازي صباح اليوم الأحد في العاصمة طرابلس على يد مجموعة مسلحة مجهولة.

وأوضح مكتب إعلام الخطوط الليبية في بيان مقتضب نشره على صفحته على “فيسبوك” أن المختطف هو الكابتن طيار نورس الأطرش أحد طياري الشركة.

وقال البيان أن مجموعة مسلحة اقتحمت غرفة الأطرش بفندق الصافي بطرابلس واقتادته إلى جهة غير معلومة.

ويأتي هذا في ظل تصاعد حالات الخطف التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الآونة الأخيرة بعد أن أصدر وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا تعليماته بالقبض على كل من يثبت تورطه في زعزعة أمن العاصمة بحسب وصفه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية