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السفير البريطاني “حزين” على الليبيين

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن رينولدز عن حزنه تجاه ما يعيشه العديد من الليبيين خلال شهر رمضان، مطالبا جميع الأطراف بوقف القتال في طرابلس والعودة إلى الحوار السياسي.

جاء ذلك في تصريح للسفير نشرته السفارة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، حيث وجه رينولدز التهنئة لجميع المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتاليا نص منشور السفير:

“أُهنئ جميع المسلمين بمناسبة حلول شهر ‫رمضان المُبارك. كسفير بريطانيا لدى ليبيا.. يُحزنني رؤية العديد من الليبيين يعانون خلال شهر السلام. تواصل بريطانيا دعوة جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والعودة إلى الحوار السياسي من أجل مصلحة الشعب الليبي”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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