السفير البريطاني “حزين” على الليبيين

أعرب السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن رينولدز عن حزنه تجاه ما يعيشه العديد من الليبيين خلال شهر رمضان، مطالبا جميع الأطراف بوقف القتال في طرابلس والعودة إلى الحوار السياسي.

جاء ذلك في تصريح للسفير نشرته السفارة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، حيث وجه رينولدز التهنئة لجميع المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتاليا نص منشور السفير:

“أُهنئ جميع المسلمين بمناسبة حلول شهر ‫رمضان المُبارك. كسفير بريطانيا لدى ليبيا.. يُحزنني رؤية العديد من الليبيين يعانون خلال شهر السلام. تواصل بريطانيا دعوة جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والعودة إلى الحوار السياسي من أجل مصلحة الشعب الليبي”.

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