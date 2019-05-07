الزنتان تدفع بـ3 كتائب للمشاركة بالمرحلة الثانية من معارك طرابلس

تشهد الزنتان تجهيز ارتال عسكرية ضخمة وقوات مساندة، بدأت تحركاتها إلى محاور القتال للانضمام للقوات المتمركزة، بضواحي العاصمة طرابلس للمشاركة في المرحلة الثانية من عملية طوفان الكرامة بالدخول إلى قلب العاصمة الليبية طرابلس.

وكانت الزنتان قد أكلمت عمليات تشكيل عدة كتائب وسرايا ضمن الاعمال التعبوية للجيش الوطني الليبي بالمنطقة الغربية، والتي من ضمنها الطليعة والوادي و78 بقيادة مروان صقر.

وكان المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، قد أعلن- على لسان اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي- انتهاء المرحلة الأولى من معركة تحرير طرابلس بتطهير ضواحيها من الميليشيات وتأمينها.

وطالب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، قواته في طرابلس باستغلال شهر رمضان في تكبيد العدو خسائر فادحة أثناء انسحابها في المعارك بمحاور القتال، واصفاً هذا الشهر المبارك بأنه شهر جهاد.