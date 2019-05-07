“عمليات الكرامة – طرابلس” تكشف عدد ضحايا مقاتلي “مصراتة” وتوجه رسالة لأهالي المدينة

كشف المركز الاعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية عن عدد ضحايا مدينة مصراتة منذ بدء الاشتباكات في تخوم العاصمة طرابلس.

وقال المركز في بيان صحفي صادر عنه، أن حصيلة قتلى وجرحى الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس بلغت أكثر من 300 قتيل و2500 جريح من مدينة مصراتة.

وطالب المركز الإعلامي في رسالة وجهها إلى أهالي مدينة مصراتة، أن يتقوا الله في شبابهم، ولمصلحة من القتال ضد الجيش.

وأضاف المركز “تنظيم الاخوان” ورطكم فى مستنقع موحل، مطالبا الاهالي بالخروج منه قبل ان تزداد أعداد الضحايا.

وقال المركز في ختام البيان “قلنا لكم تراجعوا عن هذا الطريق فنهايتكم فيها مأساوية، مضيفا “أنتم جزء من وطننا فلماذا دوناً عن كل المدن والقبائل تكونون في المكان الخطأ”.

وتشهد تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات ومعارك كر وفر بين الطرفين، بعد أن أطلق “الجيش الوطني الليبي” يوم 4 أبريل عملية عسكرية هدفها الدخول إلى العاصمة طرابلس لتحريرها من سيطرة المليشيات والجماعات المسلحة .

وأعلنت منظمة الصحة العالمیة ارتفاع عدد ضحایا الاشتباكات في تخوم العاصمة طرابلس إلى 432 قتیلا و2069 جریحا، منذ انطلاقها في 4 أبريل الماضي.

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