المصراتي لـ باشاآغا: سأرد على إتهاماتك المفبركة عبر القضاء بعد تحرير طرابلس

ليبيا – أعرب الكاتب الصحفي محمود المصراتي عن إستغرابه من التهم التي وصفها بـ”المفبركة” له من عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا والذي أتهمه بالعمل لصالح تنظيم داعش والترويج لفكره الإرهابي محليا ودولياً.

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المصراتي قال في تصريحات خاصة لقناة “العربية .نت” أمس الأثنين :”إن هذه المحاولة تأتي في سياق حالة اليأس التي تشعر بها الميليشيات المسلحة وقادتها في العاصمة طرابلس وفي إطار حملة تقودها جهات محسوبة على قوات الوفاق ضد الصحافيين وقادة الرأي العام المؤثرين تندرج في إطار تصفية حسابات مع المخالفين في الرأي”.

وأشار المصراتي إلى أن باشاآغا معروف بتورطه الكبير في حرب فجر ليبيا التي قتل فيها المئات من شباب مدينة مصراتة وتاريخه الحافل في دعم الميليشيات والكتائب المسلحة”، لافتاً إلى أنه سيرد على هذه الاتهامات عبر أجهزة القضاء بعد تحرير طرابلس من الميليشيات على يد الجيش الليبي.

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