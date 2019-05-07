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المصراتي لـ باشاآغا: سأرد على إتهاماتك المفبركة عبر القضاء بعد تحرير طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب الكاتب الصحفي محمود المصراتي عن إستغرابه من التهم التي وصفها بـ”المفبركة” له من عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا والذي أتهمه بالعمل لصالح تنظيم داعش والترويج لفكره الإرهابي محليا ودولياً.

باشاغا : محمود المصراتي يعمل مع داعش في ليبيا وعدة دول !

المصراتي قال في تصريحات خاصة لقناة “العربية .نت” أمس الأثنين :”إن هذه المحاولة تأتي في سياق حالة اليأس التي تشعر بها الميليشيات المسلحة وقادتها في العاصمة طرابلس وفي إطار حملة تقودها جهات محسوبة على قوات الوفاق ضد الصحافيين وقادة الرأي العام المؤثرين تندرج في إطار تصفية حسابات مع المخالفين في الرأي”.

وأشار المصراتي إلى أن باشاآغا معروف بتورطه الكبير في حرب فجر ليبيا التي قتل فيها المئات من شباب مدينة مصراتة وتاريخه الحافل في دعم الميليشيات والكتائب المسلحة”، لافتاً إلى أنه سيرد على هذه الاتهامات عبر أجهزة القضاء بعد تحرير طرابلس من الميليشيات على يد الجيش الليبي.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • لن تدخلها لا انت و لا عجوزك الخرف ان شاء الله مادام الرجال الاشاوس اسود الوطن على الارض وسيردونكم الى عقر داركم ويدمروه فوق روؤسكم وسيكون مكانك مزبلة التاريخ وستعيش بقية عمرك مشردا فى التيه فالقافلة تسير الى مراد الله والكلاب كانت ولازالت وستظل تنبح ولن ينفعكم اوباش الامارات ولاسلاطين الظلم السعوديين ولا تلفون الشارع السيسي وملحدي روسيا ولا قوادي باريس القذرون .

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