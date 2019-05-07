فيديو لحظة القبض على الطيار البرتغالي في منطقة الهيرة بليبيا “شاهد”

أظهر مقطع فيديو متداول للطيار البرتغالي الذي أسقطت مقاتلته من طراز ميراج1 في منطقة الهيرة الواقعة جنوب العاصمة طرابلس.

وأظهر الفيديو الطيار البرتغالي الجنسية أثناء اقتياده وبعد وقت قصير من القبض عليه.

وحاول العسكريون الليبيون استجواب الطيار، وحاول هو الآخر الإجابة على سؤالهم عما يفعله في ليبيا، فيما كانت العربة المكشوفة التي تقلهم في طريقها إلى هدفها.

وأعلنت وكالة الأنباء الليبية أن الطائرة التي أسقطت في محور وادي الهيرة، من طراز ميراج “إف -1″، وأكدت أن قائدها يحمل الجنسية البرتغالية.

يذكر ان مضادات “الجيش الوطني الليبي” الجوية تمكنت من أسقاط طائرة تابعة لقوات الوفاق أثناء إغارتها على مواقع في وادي الهيرة الواقع بين مدينتي العزيزية وغريان جنوب العاصمة طرابلس.

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