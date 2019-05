المتوسط:

كشف رئيس قسم السيولة النقدية في مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء رمزي الاغا، عن إرسال 130 مليون دينار للمصارف التجارية الخاضعة لسلطته في المنطقة الغربية والجبل الغربي.

وأضاف “الاغا” ، في تغريدة له على موقع فيسبوك ، أن المركزي يسعى بقطبيه في طرابلس والبيضاء إلى حل أزمة السيولة النقدية المستمرة منذ خمسة أعوام.

