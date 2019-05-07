اللواء مادي: الميليشيات والجماعات الإرهابية تخوض معركتها الأخيرة في طرابلس

ليبيا – قال آمر المنطقة العسكرية الغربية بالقيادة العامة اللواء إدريس مادي إن القوات المسلحة تستفيد من كل مرحلة خلال معركة تحرير طرابلس من قبضة المليشيات والجماعات الإرهابية.

اللواء مادي أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الثلاثاء على تطوير قوات الجيش الوطني لعملياتها العسكرية لتطهير العاصمة من قبضة المليشيات ، لافتاً إلى أن الجيش يخوض حرباً شرسة ضد الجماعات الإرهابية التي تدعم حكومة الوفاق.

آمر المنطقة العسكرية الغربية نوّه إلى أن الميليشيات والجماعات الإرهابية تخوض معركتها الأخيرة في طرابلس.

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