ميركل لـ السراج : يجب العودة للمفاوضات على أساس إتفاق أبوظبي

ليبيا – استقبلت المستشارة أنجيلا ميركل رئيس المجلس الرئاسي مساء الثلاثاء فائز السراج في برلين عقب وصوله قادماً من العاصمة الإيطالية روما .

وقال السفير الألماني أوليڤر أوزكا : ” تأتي الزيارة لمناقشة الوضع في ليبيا في أعقاب الهجوم العسكري للجيش الوطني الليبي ودعت كلا الطرفين إلى العودة إلى العملية السياسية واستئناف المفاوضات تحت قيادة الأمم المتحدة بناءً على إتفاق أبوظبي” .

1/2: Chancellor Angela Merkel today welcomed PM Sarraj in Berlin to discuss the situation in Libya following the military offensive of the LNA. She called upon both parties to return to the political process and resume negotiations under UN lead, based on the Abu Dhabi agreement. pic.twitter.com/WadSwk6NFJ — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) May 7, 2019

وأضاف : ” كما ناقشت المستشارة والسراج الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية، لا سيما إلى مراكز الاحتجاز. ورحبت بالمثل بوقف إطلاق النار الإنساني طوال شهر رمضان الذي اقترحته مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى ليبيا ⁦غسان سلامة ” .

2/2 …the Chancellor and PM Sarraj also discussed the need of humanitarian access, in particular to Detention Centers. She likewise welcomed the humanitarian ceasefire throughout Ramadan suggested by UN SRSG @GhassanSalame. — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) May 7, 2019

وتأتي هذه التصريحات ضمن زيارة أوروبية إستهلها السراج من إيطاليا إلى ألمانيا ثم إلى فرنسا وبريطانيا بحثاً عن الدعم وفقاً لما أعلنه مكتبه الإعلامي ومكتب وزير الداخلية بحكومته فتحي باشاغا الذي يرافقه في هذه الزيارة التي لا يبدوا بأن السراج يحصد نتائجها كما كان يخطط بعد هذا التصريح من ميركيل وتصريح رئيس وزراءإيطاليا على ضرورة الحل السياسي وإعتزامه لقاء حفتر قريباً .

المرصد – متابعات

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