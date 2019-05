المتوسط:

أكد المتحدث باسم القوات الموالية لحكومة الوفاق محمد قنونو ، أنه منذ انطلاق عملية بركان الغضب لم نفقد طائرة”. وكانت غرفة عمليات الكرامة قد أعلنت إسقاط طائرة انطلقت من مصراتة والتحفظ على الطيار الحاصل على الجنسية البرتغالية.

