“الفرقة الذهبية” بكتيبة طارق بن زياد تبدأ مهام قتالية سرية بطرابلس

أعلنت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة، التابعة للقوات الخاصة الصاعقة في الجيش الوطني الليبي بمهام قتالية سرية في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة في بيان اوردته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “في هذه اللحظات، تبدأ الفرقة الذهبية التابعة لطارق بن زياد المقاتلة بتنفيذ مهامها داخل العاصمة، تنفيذًا للتعليمات الصادرة لها بتنفيذ مهام محددة في إطار خطة تطهير مدنية طرابلس من الميليشيات”.

وتشهد تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات ومعارك كر وفر بين الطرفين، بعد أن أطلق “الجيش الوطني الليبي” يوم 4 أبريل عملية عسكرية هدفها الدخول إلى العاصمة طرابلس لتحريرها من سيطرة المليشيات والجماعات المسلحة .

وأعلنت منظمة الصحة العالمیة ارتفاع عدد ضحایا الاشتباكات في تخوم العاصمة طرابلس إلى 432 قتیلا و2069 جریحا، منذ انطلاقها في 4 أبريل الماضي.

يذكر ان مضادات “الجيش الوطني الليبي” الجوية تمكنت من أسقاط طائرة تابعة لقوات الوفاق أثناء إغارتها على مواقع في وادي الهيرة الواقع بين مدينتي العزيزية وغريان جنوب العاصمة طرابلس.

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