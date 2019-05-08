رد مفاجئ لقوات حكومة الوفاق بشأن “طائرة الهيرة” وطيارها البرتغالي

ردت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية بشأن الطائرة التي أسقطتها الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أثناء غارة لها في منطقة الهيرة.

وقال المتحدث باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو، في تصريحات الثلاثاء أن قوات الوفاق تنفي فقدان أي طائرة تابعة لها، منوهاً إلى إنه “ليست لدينا أي طائرات مفقودة”، متهما قوات حفتر (الجيش الوطني الليبي) بأنها “تحاول تعويض خسارتها على الأرض بأي نصر إعلامي”.

واتهم قنونو الاعلام التابع للجيش الوطني الليبي بأنه يسعى “للتشويش على الجولة الأوروبية للرئاسي”، مشيرا إلى أن ذلك يتزامن مع صدور تقرير سري لخبراء أمميين حول “ضلوع الإمارات في دعم حفتر بطائرات مسيرة قصفت طرابلس”.

وتحدثت تقارير إعلامية عن إسقاط قوات حفتر لطائرة تابعة للقوات الموالية لحكومة الوفاق أثناء غارة لها على مواقع “الجيش الوطني” في منطقة وادي الهيرة جنوبي طرابلس. ونشر الإعلام الحربي التابع لـ “الجيش الوطني الليبي” صورا لشخص قيل إنه طيار تم القبض عليه بعد إسقاط الطائرة وإنه “مرتزق برتغالي”.

وأعلنت وكالة الأنباء الليبية أن الطائرة التي أسقطت في محور وادي الهيرة، من طراز ميراج “إف -1″، وأكدت أن قائدها يحمل الجنسية البرتغالية.

يذكر ان مضادات “الجيش الوطني الليبي” الجوية تمكنت من أسقاط طائرة تابعة لقوات الوفاق أثناء إغارتها على مواقع في وادي الهيرة الواقع بين مدينتي العزيزية وغريان جنوب العاصمة طرابلس.

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